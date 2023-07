Pour la première d’Ismaïla Sarr, l’OM s’impose sans trembler contre Waalwijk

RKC Waalwijk 0-1 Olympique de Marseille

But : Gueye (13e)

Après une victoire contre Nîmes (2-0), puis une défaite face à Eupen (1-0), la formation de Marcelino affrontait une nouvelle équipe néerlandaise, à Marienfeld en Allemagne sous une pluie battante. Rapidement sous pression, le RKC Waalwijk a rapidement subi les assauts olympiens. Après plusieurs tentatives sans danger, l’OM ouvre le score par l’intermédiaire de Pape Gueye (13e). Déjà en vue pour la première frappe de la rencontre dix minutes auparavant, le Sénégalais, de retour de prêt au FC Séville, est à la finition d’un mouvement collectif mené par Pierre-Emerick Aubameyang et Azzedine Ounahi.

⏱ 90’ | #OMRKC 1️⃣-0️⃣ 𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒆 victoire des hommes de Marcelino dans ce match ! 💥 🗓 Prochain rendez-vous face au Bayer Leverkusen mercredi prochain à @orangevelodrome 🏟️ pic.twitter.com/IGcHMG8Jrf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 27, 2023

Les deux nouvelles recrues de l’attaque marseillaise ont été plutôt en vue, mais sans réussite durant le premier acte. Sarr (20e et 32e), puis Aubameyang (27e) ont chacun buté sur le portier néerlandais avant d’être remplacés par Vitinha et François-Régis Mughe. Revenu en deuxième période avec d’autres intentions, le RKC Waalwijk se heurte au poteau dès la sortie des vestiaires (48e) et ne parvient pas à concrétiser dans une rencontre moins rythmée. Les nombreux changements opérés par Marcelino n’ont pas dynamisé la fin de match, alors qu’aucune des deux tentatives de Mattéo Guendouzi (76e et 80e) n’a inquiété la défense adverse. Le prochain test des Olympiens sera face au Bayer Leverkusen avant de se pencher sur le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions.

Les câlins entre Marcelino et Longoria peuvent continuer.

RKC Waalwijk (4-2-3-1) : Vaessen – Meijers (Wouters, 65e), Bruma (van den Buijs, 65e), Adewoye, Lelieveld (Gaari, 46e) – Roemeratoe (Vroeg, 65e), Felida (Oukili, 46e)- Bakkali (Lokesa, 65e), Min (Takidine, 65e), Margaret (Cleonise, 46e)- Kramer (Kuijpers, 65e). Entraîneur : Henk Fraser.

Olympique de Marseille (4-4-2) : Lopez (Ngapandouetnbu, 46e,Van Neck, 65e) – Soglo (Nadir, 65e), Balerdi (Touré, 65e), Gigot (Mbemba, 46e), Clauss (Negouay, 46e) – Gueye (Malinovskyi, 65e), Veretout (Guendouzi, 65e), Rongier (Kondogbia, 46e), Ounahi – Sarr (Vitinha, 65e), Aubameyang (Mughe, 65e). Entraîneur : Marcelino.

