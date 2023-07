Marcelino raconte la synergie qui existe entre Pablo Longoria et lui

Une vraie histoire d’amour.

À Marseille, Marcelino arrive en terre inconnue, mais va pouvoir compter sur le guide Pablo Longoria qu’il connaît, au contraire, très bien. Les deux hommes se sont déjà côtoyés à Huelva et Valence avant de se retrouver dans la cité phocéenne. Symbole d’une amitié construite autour du football, l’actuel président olympien avait logé chez l’entraîneur avec trois valises pleines de DVD pour recruter de futurs joueurs à Huelva. « On a gardé cette relation humaine », explique celui qui a succédé à Igor Tudor sur le banc marseillais dans un entretien accordé à La Provence ce jeudi.

« Une idée footballistique commune » relie les deux Espagnols selon l’entraîneur. Sur ce début d’aventure marseillaise, il ne voit rien à redire et semble parfaitement satisfait par le mercato de son club sous la houlette de Pablo Longoria. Les quatre recrues, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, ont évidemment été validées par l’entraîneur, qui se dit « en accord total » avec ces joueurs. Un travail main dans la main qui pourrait faire évoluer le projet de l’OM, puisque Jorge Sampaoli et Igor Tudor avaient été rapidement lassés par le poids du président.

Cette fois, l’amour durera plus d’un an ?

OM : une autre dimension et des questions