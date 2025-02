Lionel Messi régale, mais écope d’une amende de la MLS

Plus il mûrit, moins il s’assagit.

À 37 ans, Lionel Messi n’a rien perdu de sa classe face au but et de son esprit de compétition propre aux grands champions. En préretraite à l’Inter Miami, l’Argentin se contente tout de même de le prouver par intermittence. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a ouvert le score face à Kansas City (victoire 3-1), lors du match retour du premier tour de la Coupe des champions de la CONCACAF, avec un enchaînement contrôle de la poitrine reprise de volée du gauche parfait.

QUE GOLAZO QUE HICISTE LIONEL 😮‍💨🐐✨ pic.twitter.com/IhCA2zLezh — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2025

Une amende pour un geste d’humeur

Servi par son ami Luis Suárez, avant que ce dernier ne marque le troisième et dernier but, l’Argentin démarre cette nouvelle saison sur les chapeaux de roues. Déjà buteur lors du match aller, par -15°C, le capitaine de l’Inter Miami avait également offert deux passes décisives pour la première journée de MLS contre New York City (2-2).

Pas pour autant satisfait de ce résultat, il s’en était pris à Mehdi Ballouchy, membre du staff adverse, en lui attrapant assez violemment la nuque à la fin du match. Après ce coup de chaud, la MLS a décidé d’agir et de lui infliger une amende, sans en divulguer le montant.

Son ami Joe Biden ne peut même plus le gracier.

