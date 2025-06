Le tout premier socio de l’histoire du Real Madrid nous a quittés

Il était la première pierre.

« Socio número 1 » de l’histoire du Real Madrid, Sergio Nieto Díaz Albo (ou plus simplement Sergio Nieto) vient de nous quitter à l’âge de 100 ans, a annoncé ce dimanche le club merengue, qui lui a dédié un communiqué. Né en 1924, il était un fidèle du Real depuis le 1er décembre 1932, soit 93 ans.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Sergio Nieto, socio número 1 del Real Madrid. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 22, 2025

« J’ai été un joueur du centre de formation du Real Madrid et j’ai fait partie des équipes de jeunes et enfin de l’équipe amateur », racontait-il à As il y a un an. Son meilleur souvenir de Coupe d’Europe ? « Bien sûr, je n’oublierai jamais la dixième, avec le but de Sergio Ramos, mais la sixième, à Bruxelles, avec l’équipe “Yé-yé”, était aussi une merveille. N’oubliez pas qu’ils jouaient contre le Partizan avec onze Espagnols sur le terrain. Il n’y a que Madrid qui puisse faire ça. »

Et si Kylian Mbappé et ses copains allaient chercher la seizième Ligue des champions pour lui ?