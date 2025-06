L’Athletic vole au secours de Nico Williams après l’affaire de la fresque

Un vrai petit scandale au Pays basque.

Ce dimanche, on a découvert que la figure de Nico Williams présente sur une fresque à Barakaldo, près de Bilbao, avait été effacée et remplacée par cette phrase : « Que tu partes ou que tu restes, tu as perdu notre respect. » En cause ? Le probable départ de cet enfant du club qui ne passe pas auprès des supporters, à l’identité bien marquée. Après cet acte de vandalisme, le club a réagi dans la journée.

« Ceux qui ont effacé l’image de Nico ne représentent pas l’Athletic »

« La dignité d’un club est celle des personnes qui le composent et se mesure à leur capacité à se comporter en cohérence avec leurs propres valeurs, sans céder aux provocations et en gardant toujours la tête haute, écrit l’Athletic. Le respect est l’un des piliers fondamentaux de l’Athletic Club. […] Nico est l’un des nôtres. Un joueur formé à Lezama, apprécié dans le vestiaire et soutenu par ses fans. La dignité d’un club se reflète également dans la manière dont il protège les siens. C’est pourquoi ceux qui ont effacé l’image de Nico de la fresque murale de l’artiste Carlos López à Barakaldo ne représentent pas l’Athletic. Et s’ils pensent faire partie de cette famille, ils doivent savoir qu’ils se trompent : manquer de respect à l’un des nôtres, c’est manquer de respect à l’Athletic lui-même. »

ℹ 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗮𝗹 𝗔𝘁𝗵𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰 𝗲𝘀 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝘁𝗼. La dignidad de un club también se refleja en la coherencia con sus valores y en la manera en que se protege a los suyos. Por eso, quienes han borrado la imagen de Nico Williams del mural del… pic.twitter.com/2RczlDGyid — Athletic Club (@AthleticClub) June 22, 2025

La fresque sera restaurée

« Le club comprend que la situation actuelle puisse susciter l’inquiétude, […] mais être supporter de l’Athletic, c’est aussi savoir garder son sang-froid, poursuit le communiqué. […] L’Athletic est bien plus qu’une somme d’individualités. C’est une famille, une bande, une communauté unie par une façon particulière de comprendre le football, […] ce club continuera toujours d’aller de l’avant, la tête haute, avec respect et fierté. Avec ceux qui sont là et ceux qui viendront. L’Athletic Club a déjà contacté l’artiste de rue, Carlos López, afin qu’il puisse […] restaurer Nico Williams sur la fresque, aux côtés de son frère Iñaki. »

On préférera retenir ça.

Une fresque en l’honneur de Nico Williams effacée à Bilbao à cause de son futur départ