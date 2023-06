Éric Roy : « Une défaite anecdotique »

Tout sauf amer.

Après la défaite de Brest dans le derby breton face à Rennes ce samedi soir à Francis-Le Blé (1-2), Éric Roy, l’entraîneur du Stade brestois, a tenu à relativiser sans toutefois cacher une petite pointe de déception : « Cette défaite devient anecdotique par rapport à tout ce que l’on a vécu ces dernières semaines, mais ça m’emmerde toujours de perdre et de prendre des buts évitables. Mais il ne faut pas gâcher la fête et célébrer Haris (Belkebla) et JK (Jean-Kévin Duverne). J’ai eu un énorme plaisir ces dernières semaines à être leur entraîneur. »

Avant d’évoquer prudemment son avenir à la tête des Ty’Zefs : « Je n’en sais pas plus. Vous le saurez bien assez vite, le club communiquera bientôt. Dans tous les cas, je suis très heureux d’avoir relevé ce challenge. Heureux aussi parce qu’on sait le désastre que peut-être une descente pour un club, donc se maintenir pour Brest, c’est forcément une performance. »

Mystère, mystère.

