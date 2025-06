Éric Roy enthousiaste quant à l’arrivée de Paul Pogba en Ligue 1

La Pioche à Francis-Le Blé.

Alors que Paul Pogba devrait s’engager à l’AS Monaco dans les prochains jours, les réactions commencent à se multiplier concernant son arrivée dans le championnat de France. Et même ses futurs adversaires sont heureux de la venue de la Pioche en Ligue 1. C’est le cas d’Éric Roy, qui s’est enthousiasmé dans les colonnes de L’Équipe : « C’est une super nouvelle pour la Ligue 1, pour lui et pour Monaco. Je vois ça d’un très bon oeil, même si bien sûr l’incertitude existe autour de sa forme. Il faudra lui laisser du temps pour qu’il retrouve le rythme, ne pas brusquer les choses afin d’éviter les blessures ».

« Monaco est le club idéal pour qu’il se relance, a estimé l’entraîneur du Stade brestois. Attention, ce n’est pas non plus un endroit où il n’y a pas de pression. L’ASM, compte tenu de son budget et de ses moyens, se doit de terminer dans les trois premiers. On a tous hâte de voir ce que cela va donner et on lui souhaite le meilleur ». Le coach breton a conclu par un trait d’humour en précisant qu’il l’aurait « accueilli avec grand plaisir » à Brest mais au regard de la longueur des négociations avec Monaco, « on n’avait vraiment aucune chance. »

Le port de la Principauté est un peu plus sexy que celui de la cité du Ponant.

