Eric Dier s’engage définitivement avec le Bayern Munich

Une histoire qui Dier.

Accroché par Fribourg (2-2) ce vendredi soir pour le compte de la 24e journée de Bundesliga, le Bayern Munich a au moins pu se rassurer en coulisses. En effet, Max Eberl, le nouveau directeur sportif bavarois a confirmé la signature d’Eric Dier, prêté depuis le mois de janvier par Tottenham. Le milieu défensif, en fin de contrat l’été prochain chez les Spurs, s’engage donc jusqu’en juin 2025. N’entrant pas dans les plans d’Ange Postecoglou à Londres (quatre matchs disputés seulement), Dier s’est refait la santé depuis son arrivée en Bavière, pour compenser le départ de Kim Min-jae à la Coupe d’Asie des nations en début d’année, au poste de défenseur central.

Prochain objectif désormais pour l’Anglais et son compatriote, Harry Kane : se débarrasser de leur triste poisse. Avec un palmarès vierge à Tottenham, Dier et Kane semblent effectivement avoir traîné avec eux cette malchance jusqu’au vestiaire munichois. Devancé en Bundesliga par le Bayer Leverkusen, éliminé dès les 32es de finale de Coupe d’Allemagne par Sarrebruck (2-1), et battu en huitièmes allers de la Ligue des champions par la Lazio (1-0), jamais le Bayern n’a paru aussi fébrile que cette saison.

L’excuse d’une année blanche est toute trouvée.