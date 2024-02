Le Bayern Munich annonce un nouveau directeur sportif

Le Bayern prépare déjà demain.

Après avoir d’ores et déjà communiqué sur le fait que Thomas Tuchel ne sera pas sur le banc bavarois l’an prochain, le Rekordmeister a annoncé ce lundi soir le nom de son nouveau directeur sportif. Il s’agit de Max Eberl, l’ancien DS du RB Leipzig. Souvenez-vous : en septembre dernier, Eberl avait été viré par le club de Mohamed Simakan la veille du match Leipzig-Bayern pour un « manque d’engagement » envers les Roten Bullen. Comme par hasard, deux jours après le succès du Bayern sur Leipzig lors de la manche retour, le dirigeant allemand de 50 ans s’est engagé jusqu’en 2027 et prendra ses fonctions le 1er mars prochain au Bayern.

Entscheidung Aufsichtsrat FC Bayern: Berufung von Max Eberl ab 1. März zum Sportvorstand sowie Schaffung einer schlanken Organisationsstruktur mit drei Vorständen. 🔗 https://t.co/UCbxD8VEIb — FC Bayern München (@FCBayern) February 26, 2024

« Nous sommes ravis d’avoir nommé Max Eberl comme nouveau membre du Conseil d’administration pour le sport, a indiqué le club d’Harry Kane. Non seulement il possède des décennies d’expérience dans la gestion du football mais il a également commencé à jouer au FC Bayern et est devenu professionnel ici (de 1991 à 1994). Nous sommes convaincus qu’il façonnera et caractérisera avec succès l’avenir de ce club. »

Nul doute qu’il a déjà commencé à bosser en sous-marin depuis un moment.