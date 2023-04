Ramadan : Éric Borghini, président de la Commission fédérale des arbitres, répond à la polémique

À chaque semaine sa polémique, pour la FFF.

Dans un communiqué transmis jeudi par mail à tous les arbitres officiels de l’Hexagone, la Fédération française de football (par le biais d’Éric Borghini, président de la Commission fédérale des arbitres) a exprimé son opposition aux brefs arrêts de matchs opérés en cette période de ramadan, lesquels permettent aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne. « Toute personne contrevenant à ces dispositions fera l’objet de poursuites disciplinaires et/ou pénales », peut-on même lire dans ce mail. Une initiative qui a fait parler, vendredi, l’entraîneur de l’OGC Nice Didier Digard indiquant notamment : « Il faut avouer les choses, ils sont plus ouverts que nous sur le sujet en Angleterre, et ça a toujours été le cas. Maintenant, ce serait bien que la France le fasse. » Dans la journée, Borghini a répondu à L’Équipe dans un court SMS : « Sans alimenter une polémique stérile, les joueurs ont tout loisir de s’hydrater à l’occasion des remplacements ou des soins que reçoivent les partenaires. Les considérations sur le respect de l’article 1er des statuts de la FFF s’appliquent à tous les licenciés, y compris au monde professionnel. » Les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 sont donc également concernés par ces consignes.

J’ai vu l’objet du mail je me suis dit « ah cool, ils ont décidés de suivre les anglais » …. après j’ai ouvert 🙂 pic.twitter.com/43vsoYs3gY — bils (@BilelAffelay) March 30, 2023

Le ramadan prendra fin le 21 avril prochain.

