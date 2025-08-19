Gros coup dur pour Alassane Pléa

C’est déjà la fin d’année pour lui.

Sorti dès la 22e minute de la deuxième journée d’Eredivisie, Alassane Pléa ne devrait plus rejouer de l’année 2025. Lundi, le PSV Eindhoven a annoncé que son attaquant était victime d’une lésion du cartilage au genou droit. Il avait été taclé par Robin Pröpper cinq minutes plus tôt, sans pouvoir revenir sur le terrain.

Le PSV pas stoppé dans son élan

Transféré dans l’été en provenance du Borussia Mönchengladbach, le Français avait pourtant une belle carte à jouer sur le front offensif du champion des Pays-Bas en titre. Mais Peter Bosz ne pourra pas compter sur lui « pour le reste de la première moitié de la saison et peut-être une partie de la seconde moitié ». Le club a d’ailleurs indiqué qu’il envisageait de se renforcement temporairement à ce poste pour pallier cette absence de taille et celle de Ricardo Pepi

Alassane Pléa will be out of action for the foreseeable future after sustaining cartilage damage in his knee. Unfortunately, PSV does not expect the 32-year-old striker to be available for the remainder of the first half of the season and possibly a part of the second half. — PSV (@PSV) August 18, 2025

Avec ou sans lui, ses coéquipiers ont tout de même réussi leur entame de saison. Vainqueur de la Supercoupe nationale contre Go Head Eagles (2-1) et des deux premiers matchs de la saison d’Eredivise, le PSV est bien parti pour truster de nouveau le haut de l’affiche néerlandaise.

De quoi permettre à Pléa de revenir en forme pour la dernière ligne droite.

