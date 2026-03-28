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Deschamps ne fera pas douze changements contre la Colombie

TB
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Deschamps ne fera pas douze changements contre la Colombie

Les changements, c’est maintenant. Trois jours après la victoire de l’équipe de France face au Brésil, Didier Deschamps va procéder à une large revue d’effectif ce dimanche face à la Colombie. « C’est le moment de les faire. Après, dix ou onze… Je ne vais pas en faire douze, a plaisanté le sélectionneur à la veille de ce dernier match avant la liste du Mondial. Je veux revoir le maximum de joueurs sur le terrain. » De quoi perturber ses joueurs ? « Il y a moins de repères. Ça peut nuire un peu à l’animation offensive mais on ne peut pas tout avoir, a-t-il reconnu. Il y a une équipe en face, et la Colombie est une très bonne équipe, avec de très bons joueurs, mais ça ne va pas me faire changer l’objectif prioritaire. »

Dernière répétition avant la liste pour les Bleus

Celui de peaufiner ses choix concernant les joueurs qui seront invités à revenir aux Etats-Unis, dans un peu moins de trois mois. Mais pas question pour DD de tout faire reposer sur cette ultime répétition face aux Cafeteros. « Non, ils ne jouent pas leur place, assure-t-il à propos des hommes qui seront alignés. Je ne vais pas avoir des idées arrêtées, parce que je n’ai pas encore toutes les données. Mais même si je prends 26 joueurs, certains mériteraient d’y être, mais ils n’y seront pas. Ils ont tout à gagner, pas tout à perdre. Ce qu’ils feront ne va pas les condamner. »

On a le droit de ne pas complètement le croire.

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TB

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