Comment les USA inspirent Aurélien Tchouaméni

Le sixième membre des Beach Boys ? À l’issue de la rencontre face au Brésil jeudi (1-2), Aurélien Tchouaméni est longuement revenu en zone mixte sur l’influence qu’a la culture US dans sa carrière.

Une inspiration qui remonte à l’enfance

« C’est quelque chose dans lequel j’ai baigné depuis ma plus tendre enfance. J’ai toujours été inspiré par la culture US, les différents sports comme le basket, le foot US. Mon rapport à eux s’est construit en regardant les matchs. Pour moi, par exemple, jouer dans le stade des Patriots, dans ce stade mythique, c’est quelque chose de spécial. Je connais l’histoire de ce club et de ce stade. Mais après, c’est aussi leur mentalité qui m’a intéressé », a notamment expliqué le milieu de terrain madrilène.

Pour le natif de Rouen c’est surtout la mentalité américaine qui a eu un impact majeur dans sa construction : « C’est l’envie d’être toujours performant, de toujours regarder ce qu’il y a à améliorer, d’être confiant aussi, même si des fois ça peut paraître comme de l’arrogance. Mais les Américains assument cette confiance. C’est connaître sa propre valeur. La culture américaine, c’est assumer d’être grand. » Le Merengue a également assumé avoir envoyé une photo à Tom Brady, légende du football américain et des Patriots avant la rencontre face au Brésil.

Encore un qui pourrait bien finir sa carrière en MLS.

Qui doit être l’ailier gauche des Bleus ?