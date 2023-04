Entre Angers et Abdel Bouhazama, l’histoire est officiellement terminée

Le chapitre est clos.

Angers s’est officiellement séparé de son ancien entraîneur Abdel Bouhazama via un communiqué. L’ancien coach de la réserve avait dans un premier temps démissionné de son poste le 7 mars dernier d’un commun accord avec le club angevin. Ce mardi, « le Angers SCO et Monsieur Abdel Bouhazama informent de la fin de leurs relations contractuelles à compter du 17 avril 2023 » . Les mauvais résultats et ses propos tenu au sein du vestiaire suite à l’affaire Ilyes Chetti – qui a écopé d’une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle – lui ont été fatals à l’entraîneur présent depuis 10 ans dans l’organigramme du club angevin.

Avec une 20e place en Ligue 1 avec 14 points en 31 matchs de Ligue 1, le club qui a installé sur son banc l’intérimaire Alexandre Dujeux doit n’avoir qu’une hâte : finir vite cette saison et que ce cauchemar cesse.

