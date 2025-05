En Occitanie, un club amateur en colère contre un arbitre après le malaise d’un joueur

Une sombre histoire qui mérite éclaircissement.

Ce dimanche à Cuxac-d’Aude, non loin de Narbonne, la réserve du FA Carcassonne (Départemental 2) joue un match de barrage contre le FC Corbières Méditerranée. À la pause, les 22 acteurs rentrent aux vestiaires sur le score de un partout. C’est alors que l’un des Carcassonnais, Ayoub, 31 ans, est victime d’un infarctus dans les vestiaires sous les yeux de ses coéquipiers, explique le club dans un communiqué paru ce lundi.

Le président demande d’arrêter le match, l’arbitre refuse

L’entraîneur décide donc d’effectuer un changement pour la deuxième période, sans pour autant en prévenir l’arbitre. Du moins à ce moment-là. Voyant l’état de son joueur se dégrader, le président du club Christophe Lair fait appel à un hélicoptère du SAMU pour lui prodiguer des premiers soins. Il raconte. « Devant la gravité de la situation, j’ai pris mes responsabilités et me suis présenté auprès de l’arbitre central à la 75e minute, afin de lui demander l’arrêt immédiat du match, estimant qu’il était inconcevable et inhumain de continuer à jouer au football alors que l’un des nôtres luttait pour sa vie à quelques mètres du terrain », peut-on lire, toujours sur le compte Facebook du club.

Une demande qui « a été refusée » par l’arbitre , qui a laissé la rencontre se dérouler. Peu après, l’hélicoptère s’est posé derrière la tribune pour venir secourir le sportif, rapporte L’Indépendant. Selon les dernières nouvelles parues ce lundi, Ayoub serait toujours en soins intensifs dans un état stable, et devrait être opéré mercredi.

Dans une colère noire, le dirigeant dit ne pas vouloir en rester là. « Je tiens à vous assurer que le FAC ne restera pas silencieux face à cette injustice. Nous allons déposer une réclamation officielle auprès du District de l’Aude, dans l’espoir de faire reconnaître la gravité de cet évènement et demander le report ou la reprogrammation de cette rencontre. »

Le président du District audois Pierre Micheau préfère se montrer patient et attend d’avoir tous les éléments avant d’avoir une position affirmée. « Nous attendons le rapport de l’arbitre pour prendre une position ferme. Il a 48 heures pour nous le remettre. Parce que si effectivement, il était au courant de la gravité de la situation à la 75e minute et qu’il n’a pas stoppé la rencontre, il y a un sérieux problème. Mais si l’arbitre n’a été informé de la situation que bien plus tard, là, c’est très différent. Une certitude : l’arbitre n’a pas été informé à la mi-temps du malaise de ce footballeur », rapporte le quotidien occitan. Sur la pelouse, Carcassonne s’est incliné en fin de rencontre sur le score de 3-1.

