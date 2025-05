En Ligue 1, bientôt des play-offs pour désigner le champion de France ?

Une révolution peut en cacher plein d’autres.

Les annonces de Philippe Diallo ce lundi, si elles trouvaient un prolongement législatif, pourraient aussi déboucher sur des mesures un peu plus concrètes pour relancer l’attrait du championnat de France. Le problème ? Une domination trop importante du Paris Saint-Germain, qui compte actuellement 19 points d’avance sur son dauphin, l’OM, et qui a remporté la Ligue 1 six fois lors des sept dernières éditions.

Le groupe de travail consacré à l’amélioration du produit L1, mené par Damien Comolli, aurait notamment planché sur une réflexion, dévoilée par L’Équipe : l’instauration de play-offs, sur le modèle du Top 14 ou de l’Arkema Première Ligue, pour relancer le suspense du championnat.

La renaissance d’une Coupe de la Ligue ?

L’idée est simple : à l’issue de la saison régulière, les qualifiés pour la Ligue des champions, soit les quatre premiers, se retrouveraient pour un mini-tournoi avec des matchs à élimination directe (demi-finales, finale) pour désigner le futur champion de France.

Une proposition qui séduirait plusieurs acteurs du foot français, selon le quotidien, qui ajoute au passage qu’une renaissance de la Coupe de la Ligue serait également discutée. Cette fois, la compétition serait alors réservée aux clubs non européens, les calendriers surchargés se posant comme des freins pour ces potentielles nouveautés.

Si ça implique le retour de ce générique mythique, c’est oui.

<iframe loading="lazy" title="Générique Coupe de la Ligue (Officiel) / 2012-13" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/xFCMm9-aiw4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

