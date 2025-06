En instance de transfert, Leroy Sané ne jouera pas la Coupe du monde des clubs

Le Bayern a récupéré sa couronne, mais va perdre Leroy.

Après une saison en demi-teinte, Leroy Sané ne participera pas à la Coupe du monde des clubs avec le Bayern Munich, selon les informations de L’Equipe et de plusieurs médias. Dans un premier temps, le club bavarois pensait pourtant compter sur son joueur, mais le mercato a pris le dessus.

Un salaire de plus de 10 millions d’euros net par saison ?

En fin de contrat au 30 juin, l’international allemand est pressenti du côté de Galatasaray, où le joueur de 29 ans espère relancer une carrière faite de hauts et de bas, mais surtout de beaucoup de déceptions.

D’après le quotidien français, il devrait parapher un contrat de trois ans avec le club turc, qui lui offrirait un salaire net compris entre 10 et 11 millions d’euros par saison. Le début d’un mercato possiblement ambitieux pour le triple champion en titre de Turquie, qui disputera également la Ligue des champions la saison prochaine.

Et sinon, saviez-vous que Sané s’appelait Leroy en raison de… Non, on déconne.

