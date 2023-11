En Dordogne, un sanglier débarque durant un entraînement d'amateurs

Se faire prendre au marquage par un sanglier, en voilà un drôle d’exercice.

La Dordogne est un département connu pour la quantité de sangliers sur son territoire, il est vrai, mais il était jusque-là difficile de s’imaginer que cela puisse avoir un quelconque rapport avec le football. Quelle ne fut pas la surprise des joueuses et joueurs amateurs de Saint-Julien-de-Lampon ce vendredi, qui ont vu débarquer un marcassin sur leur pelouse en plein entraînement. Visiblement en bonne condition physique, l’animal s’est alors mis au marquage d’un joueur et ne l’a plus lâché.

<iframe loading="lazy" title="Un jeune sanglier s'invite à l'entraînement d'un club de football de Dordogne" frameborder="0" width="422" height="750" src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x8pckl6&" allowfullscreen allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture"></iframe>

« Nous étions au début de l’entraînement, à l’échauffement. Le terrain est éclairé, mais toute une partie se trouve dans l’obscurité, avec un pré qui longe la Dordogne. On a vu une silhouette se dégager de l’obscurité et arriver dans la lumière. On s’est tous dit : “Tiens, un chien qui se promène”, avant de se rendre compte qu’il s’agissait en fait d’un beau marcassin, un jeune adulte qui est sorti de là et qui a couru dans notre direction », a rejoué Freddy Huleux, entraîneur de l’équipe féminine de ce club amateur auprès de France Bleu Périgord. « C’était vraiment marrant. On était à deux doigts de lui donner une chasuble. Et puis je crois qu’après le repas d’après entraînement, on l’a fait signer ! Il ne manque que son certificat médical et c’est dans la boîte. Plus sérieusement, l’animal est parti avant de revenir une nouvelle fois. On a fait appel à un ami chasseur qui est venu le prendre, le mettre dans une cage pour le relâcher plus loin dans la forêt », a conclu l’entraîneur.

Le tout après avoir crevé un ballon, tout de même.

