En Belgique, le fisc annonce vouloir taxer les cartons rouges

Bientôt un contrôleur des impôts dans la cabine de la VAR ?

On le sait, l’argent est partout dans le monde du football. Partant de ce constat, le Service public fédéral Finances, qui gère tous les aspects financiers de l’État en Belgique, aurait décidé de collecter des impôts sur… les cartons rouges distribués dans le championnat national. C’est ce que rapporte le quotidien Het Nieuwsblad ce vendredi, s’appuyant sur les propos de Pierre Cornu, membre de la Fédération belge : « Si un joueur reçoit un carton rouge direct pendant le match, il peut être convoqué devant la commission de discipline. » Une convocation à l’issue de laquelle le joueur reçoit souvent une amende (1000 euros par match de suspension ferme, 500 euros pour un sursis).

Dans la réalité des faits, ces amendes sont presque toujours payées par les clubs et se retrouvent donc imposables, comme l’explique le porte-parole du SPF Finances Francis Adyns : « Si le club paie l’amende, cela s’apparente à un avantage en nature. C’est la même chose qu’un employeur qui accorde à un employé un avantage salarial supplémentaire. Nous voulons éviter les paiements qui échappent à l’attention des autorités fiscales. » Sous la surveillance de l’administration, les clubs belges devront donc verser une somme progressive et variable de « 20 à 50 % » s’ils souhaitent éviter à leurs joueurs des amendes liées aux cartons rouges. Au total, plus de 500 000 euros d’amende seront prochainement réexaminés par l’instance.

Procès Ben Arfa : l'autre défaite du PSG