En Allemagne, le club de Duissern fête ses 100 ans en perdant 35-0

Pas vraiment un match amical.

En attendant la reprise de la saison, le MSV Duisburg s’est montré sans pitié avec les amateures de Duissern ce dimanche. Alors que le score était déjà de 20-0 à la pause, les joueuses de Thomas Gerstner n’ont pas vraiment levé le pied en deuxième période puisqu’elles sont allées chercher un score final de 35-0. Kappenberger s’est amusée en marquant huit fois. Jerabek a signé un sextuplé et Hess un quintuplé. Neuf autres joueuses ont mis le ballon au fond. Un écart abyssal, reflet des divisions qui séparent Duisbourg, pensionnaire de Bundesliga, et Duissern, qui évolue au niveau district, mais qui voulait fêter son centième anniversaire par un match de gala. « C’était très plaisant aujourd’hui. Tout le monde s’est amusé. Nos joueuses et l’équipe hôte aussi », s’est félicité l’entraîneur des gagnantes à la fin de la rencontre.

Torfestival in Duissern! Unsere #MSVFrauen gewinnen den Test gegen SV Duissern mit 0:35 (0:20) 🥳🥳🥳#WeilDUesBist pic.twitter.com/ihhEzzEP7i — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) August 13, 2023

On souhaite bien du courage au FFC Recklinghausen, prochain adversaire de cette équipe sanguinaire.