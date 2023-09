Edin Terzic : « On n’a pas eu l’esprit »

Esprit, es-tu là ?

Battu par le Paris Saint-Germain avec son Borussia Dortmund, Edin Terzic a regretté le manque d’envie de son équipe, alignée à cinq derrière et qui a passé une heure à défendre avant d’être menée de deux buts. « On a eu beaucoup de respect pour le PSG. On n’a pas eu l’esprit, on aurait dû être beaucoup plus agressifs, a regretté le technicien allemand en conférence de presse. Je crois qu’on n’a que 63% de passes réussies en première mi-temps. Ensuite, quand ils ont marqué le but, c’est devenu difficile de défendre. »

Des vice-champions d’Allemagne qui n’ont pas réussi leur coup tactique. « Les joueurs ne savaient pas trop bien où on se trouvait sur le terrain, même si on aurait pu marquer en seconde mi-temps », a poursuivi Terzic, également interrogé sur le penalty accordé aux Parisiens. « J’ai regardé la VAR, il y a eu une autre occasion où Marquinhos a contré le ballon du bras. Il n’y a pas de règle trop claire avec ces situations. Naturellement, le PSG va dire que c’est main et nous que ce n’est pas le cas, mais ce qui me dérange le plus est qu’on n’a pas été assez agressifs dans le jeu. »

Les consignes pour le match retour mi-décembre sont déjà toutes trouvées.

