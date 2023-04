Dunkerque enchaîne, Nancy se rebiffe

Maritime building.

Dunkerque a réalisé le joli coup du soir en délogeant le Red Star de la deuxième place du National (1-0). L’insaisissable Freddy Mbemba a fait la différence en obligeant Josué Homawoo à l’accrocher, et Alain Ipiélé a inscrit l’unique but du match sur penalty (36e). Dur pour le Red Star, qui a trouvé la transversale par l’intermédiaire de Hacène Benali (54e). Infrachissable, le gardien nordiste Arnaud Balijon a tenu la baraque jusqu’au bout en s’opposant à Merwan Ifnaoui (11e), à Jovany Ikanga (31e) ou à Jason Tré sur coup franc (84e).

Plus bas, Nancy s’est extirpé de la zone de relégation. Menacée de perdre le point obtenu contre Concarneau sur tapis vert, l’ASNL s’est donnée de l’air contre un concurrent direct, Villefranche-Beaujolais (3-2). Les Lorrains ont vite pris le match à leur compte avec un tir de Lenny Nangis sur la barre (4e) et l’ouverture du score de Gaëtan Bussmann sur corner (7e). Lamine Cissé a fait le break après un crochet dévastateur (12e), avant de s’offrir un doublé (22e). Dos au mur, et pas aidés par la blessure de Laurent Dos Santos, les Caladois ont repris espoir grâce à Josselin Gromat, sur une remise intelligente d’Idrissa Ba (45e+2). Le renard Claudy M’Buyi a encore réduit l’écart, après une tête de Ba renvoyée par le montant (64e).

L'AS Nancy Lorraine doube la mise ! Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/Sn1gqAxs5w — Championnat National (@NationalFFF) April 1, 2023

Le troisième match de la soirée a accouché d’un score de parité entre Orléans et Paris 13 (0-0). Le supersub Andréas Hountondji a buté sur Germain Sanou (80e) et Adrian Dabasse a multiplié les tentatives (3e, 32e, 33e, 60e) mais l’USO n’a pas réussi à prendre l’avant-dernier du championnat à défaut.

Dabasse bagarre, mais Dabasse grimace.

Les résultats

Dunkerque 1-0 Red Star

But : Ipiélé (36e sp)

Nancy 3-2 Villefranche-Beaujolais

Buts : Bussmann (7e) et Cissé (12e, 22e) // Gromat (45e+2) et M’Buyi (64e)

Orléans 0-0 Paris 13 Atletico

Le Red Star recolle à la tête, pas Concarneau