Drogba, Ribéry, Nasri, Papin… Les légendes de l’OM sont de sortie pour fêter les 125 ans du club

Retour vers le futur.

Ce vendredi soir, l’Orange Vélodrome va faire un saut dans le passé. L’OM célèbre ses 125 ans avec un match de légendes qui promet de faire chavirer les cœurs marseillais. Une centaine d’anciens joueurs fouleront à nouveau la pelouse avec le maillot phocéen, sous les yeux d’un public de nostalgiques avant de voir son équipe revenir de Rome pour le déplacement à Lille dimanche.

Plus de 100 anciens de l’OM attendus

Parmi les têtes d’affiche confirmées : Didier Drogba, Franck Ribéry, Samir Nasri, Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Mamadou Niang, Robert Pirès, Djibril Cissé, Sonny Anderson, Marcel Desailly, Fabrizio Ravanelli, William Gallas, Benoît Cheyrou, Vitorino Hilton, Brandao, Loïc Rémy… Et bien d’autres, puisque l’OM promet plus de 100 anciens Olympiens pour l’occasion.

𝐑𝐞́𝐮𝐧𝐢𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 et 𝐯𝐢𝐯𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐞́𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬, autour d'une 𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧. 🌟🫂 Ensemble, célébrons le 125ème anniversaire de l'Olympique de Marseille ce vendredi 2 mai à l'@orangevelodrome 🏟️💙 #OM125 🔗 Vos… pic.twitter.com/iGi70jYKn0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 28, 2025

Les équipes seront coachées par deux anciens du poste : Eric Gerets et Gérald Gili. Le coup d’envoi sera donné à 21h05 et à suivre sur RMC Découverte, BFM Marseille Provence et en streaming sur RMC BFM Play. Les billets sont disponibles à partir de 10 euros.

Et joyeux 125 ans, surtout.

