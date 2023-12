Dortmund-PSG : plus de 3 500 supporters parisiens attendus en Allemagne

Comme quoi, c’est possible.

Entre 3 500 et 4 000 supporters feront le déplacement ce mercredi à Dortmund, où le PSG se déplace pour décrocher sa qualification en 8es de finale de la Ligue des champions, nous apprend L’Équipe ce lundi. Une colonie parisienne composée essentiellement d’abonnés et d’environ 1 000 membres du Collectif Ultras Paris (CUP). Un nouveau déplacement massif pour les fans du club de la capitale, après ceux à Newcastle et à Milan, sans aucun incident.

Le football avec ses supporters, c’est mieux.

