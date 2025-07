Donald Trump pourrait interdire de visa les Brésiliens pour la Coupe du monde 2026

Make the World Cup great again.

Alors qu’il lustrait le trophée du Mondial des clubs dans son bureau, Donald Trump a eu une nouvelle idée de génie : pourquoi ne pas interdire de visas les supporters Brésiliens pendant la Coupe du monde 2026 ? Selon les informations de CNN Brésil, le président américain envisagerait cette possibilité afin de peser sur l’opinion publique brésilienne dans un contexte de tensions diplomatiques avec le pays latino-américain. De la diplomatie à la Trump, en somme.

La FIFA pour l’instant silencieuse

Organisée au Canada, au Mexique et aux États-Unis, cette Coupe du monde pourrait donc voir la Seleção privée de ses supporters dans les tribunes pour ses matchs dans « le pays de la liberté ». La FIFA n’a pas encore réagi à l’affaire, mais étant donné la bromance entre son président Gianni Infantino et Donald Trump, ils ne risquent pas de taper du poing sur la table de si tôt ni bien fort. De son côté, la fédération de football brésilienne (CBF) n’a pas non plus réagi, mais serait prête à défendre l’intérêt de ses supporters, explique CNN Brésil.

Conditions météo désastreuses, pollution record et maintenant supporters interdits de stade : la Coupe du monde version Trump annonce du lourd.

