Dispositif de sécurité renforcé pour la rencontre Lens-PSV

De l’enjeu à tous les étages.

La rencontre entre Lens et le PSV Eindhoven a été classée à très haut risque par les services de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). Pour cette troisième journée de Ligue des champions du groupe B, qui se disputera mardi, le dispositif policier a été renforcé. Les forces de l’ordre étaient déjà présentes dans les rues de Lens ce lundi soir.

Selon les informations de RMC, cette rencontre avait été identifiée par les services de sécurité comme un match à risques dès le tirage au sort. Selon des sources policières, le cadrillage de sécurité « sera important et peut-être sans précédent » pour un match à Lens. Parmi les 2000 supporters bataves attendus mardi, la préfecture estime à 500 le nombre de hooligans du PSV présents. Comme pour la rencontre entre la France et l’Écosse mardi dernier à Pierre-Mauroy et à la suite du passage du pays en alerte « urgence attentat », le niveau le plus élevé du plan Vigipirate, les fouilles des sacs et les palpations de sécurité seront plus poussées que d’habitude. Il sera donc conseillé d’arriver plus tôt au stade Bollaert-Delelis.

Les seuls débordements acceptés seront ceux de Frankowski.

