Deux absents dans le groupe du PSG pour le match contre le Bayern

CDB
Des retours à prévoir.

Ce mardi matin, le Paris Saint-Germain a dévoilé son groupe pour le choc du soir face au Bayern Munich. Si les cadres sont présents, Luis Enrique va devoir se passer de Désiré Doué, blessé à la cuisse, et Ilya Zabarnyi, suspendu après son carton rouge face à Leverkusen.

Ruiz et Neves sont OK

En revanche, Paris peut s’appuyer sur les retours majeurs de João Neves et de Fabian Ruiz, alors que le duel au milieu de terrain s’annonce comme la clé du match, surtout si Harry Kane joue numéro 6.

Et pour stopper le buteur anglais aux 22 réalisations cette saison, rien de mieux que le retour de Marquinhos en tant que titulaire aux côtés de Willian Pacho pour reformer la forteresse imprenable de la saison dernière. Surtout que le groupe de Vincent Kompany s’avance au complet, excepté l’absence de longue durée de Jamal Musiala, de retour à l’entraînement depuis quelques jours.

Mayulu versus Kane, le duel des numéros 9 qui va faire trembler l’Europe.

Le Bayern Munich enrage contre la préfecture de police de Paris

CDB

