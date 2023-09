Deschamps : « On aurait pu en mettre un peu plus ce soir »

Les Bleus de 1998 ont la banane ce jeudi soir.

Forcément heureux après le succès des Bleus contre l’Irlande, Didier Deschamps a tout de même regretté que ses joueurs n’aient pas appuyé un peu plus sur l’accélérateur au micro de TF1 : « Je n’ai pas à me plaindre, les joueurs font ce qu’il faut, même si on aurait pu en mettre un peu plus ce soir. » Exigeant, DD s’est ensuite montré globalement satisfait : « Je ne vais pas faire la fine bouche contre un adversaire qui avait beaucoup d’agressivité, ce n’est pas facile de trouver les solutions. On a été beaucoup plus dangereux qu’au match aller là-bas, donc c’est très bien. »

Avec quinze points en cinq journées, les Tricolores sont désormais bien partis pour aller faire un tour en Allemagne l’été prochain. Mais pour le sélectionneur, pas question de se relâcher : « On continue de respirer. Ces trois points de plus nous rapprochent, il n’en reste plus que neuf à prendre. Après, ça dépend des autres aussi. Même si on était qualifiés, il faudra gagner les prochains matchs. Mardi contre l’Allemagne, c’est un match de prestige, mais au mois d’octobre, ce sera aux Pays-Bas. »

Une façon élégante de dire que ce serait sans doute autre chose que l’Irlande.

