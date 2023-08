Des supporters de la Juve envahissent le terrain pour contester le recrutement de Lukaku

Non, tous les chemins ne mènent pas à Rom.

Dire que Romelu Lukaku n’est pas le bienvenu à la Juventus ressemble à un doux euphémisme. Alors que la Juve disputait un match amical contre son équipe next gen, remporté 8-0, des centaines de supporters ont envahi la pelouse à l’issue de la partie pour montrer leur mécontentement envers l’éventuel échange entre Dušan Vlahović et Romelu Lukaku. Des chants « Nous ne voulons pas de Lukaku » auraient également mélodieusement accompagné cette rencontre, selon la Gazzetta dello Sport, Vlahovic étant lui chaudement applaudi.

Un peu plus tôt dans la semaine, la Curva Sud turinoise avait déjà chambré le Belge via une banderole faisant référence à la finale de Ligue des champions où le joueur de Chelsea avait maladroitement détourné une tête cadrée de son partenaire Federico Dimarco : « Lukaku reste à Milan, nous avons déjà un deuxième gardien. » Selon Fabrizio Romano, Chelsea n’accepterait de toute façon pas un échange et souhaiterait surtout se débarrasser de son attaquant.

En revanche, il se murmure que M6 lui garderait une place bien au chaud pour la prochaine saison des Traîtres.

Romelu Lukaku n’est toujours pas le bienvenu à la Juventus