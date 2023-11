Des supporters anglais agressés par des ultras parisiens avant PSG-Newcastle

Le groupe le plus tendu sur et hors des terrains.

À la veille de l’affrontement décisif entre le PSG et Newcastle en Ligue des champions, des affrontements ont éclaté dans la capitale française, comme cela avait déjà été le cas en Italie lors du déplacement des Parisiens à Milan. Cette fois-ci, ce sont visiblement des supporters du PSG qui s’en sont pris à des fans anglais qui se trouvaient dans un bar de la ville. Des vidéos montrent des hommes vêtus de noir et présentés comme des supporters parisiens s’en prendre à l’établissement, jetant notamment des chaises et des tables sur les supporters de Newcastle.

Le groupe de supporters Newcastle United Supporter’s Club a appelé les fans des Magpies présents sur place à « rester ensemble et faire attention les uns aux autres ». Les Anglais ont forcément encore en tête le souvenir d’un des leurs qui a été poignardé lors du déplacement de Newcastle à Milan au mois de septembre.

We have responded to all emails and DMs. We will continue to be available for supporters.

We were in the bar tonight that was attacked. Yes it’s shit but the videos make it look worse than it was.

Our advice remains stick together and look after each other #NUFC

— Newcastle United Supporters’ Club (@Nusc2023) November 27, 2023