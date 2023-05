Des groupes de supporters niçois en grève pour le match contre Toulouse

La colère monte à Nice.

Alors que les signaux avaient été encourageants les semaines après la reprise de l’équipe première par Didier Digard, l’OGCN est retombé dans une période plus compliquée, pas aidé par l’élimination en C4 contre Bâle. Désabusés, une partie des fidèles supporters du club ont ainsi décider de faire grève ce dimanche contre Toulouse. La Populaire Sud a annoncé la nouvelle sur Facebook ce vendredi : « Le groupe a une nouvelle fois décidé de ne pas animer la tribune, celle-ci restant tout de même accessible à ceux voulant voir un énième spectacle de qualité. Nous insistons fermement sur l’absence de chant pour ce match. »

Ce samedi, ce sont les North Side qui sont sortis du silence, et ont eux informé, également sur Facebook, qu’ils ne se rendraient pas au stade ce dimanche, ni la semaine prochaine à Montpellier : « Après l’humiliation vécue en Conférence League, nos joueurs ne donnent plus rien sur le terrain. Si vous ne voulez pas jouer, pourquoi vous encourager ? » Ils dénoncent également d’autres soucis hors terrain : « Fouilles multiples et intempestives, favoriser les caprices de certains touristes que nous dérangeons lors des matchs avec nos drapeaux, demande de RDV laissée en attente à de multiples reprises, aucun salut des joueurs à la fin du match (Nous sommes insignifiants pour eux, nous leur rendons juste la pareille). »

La fin de saison sera longue.

Pronostic Nice Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1