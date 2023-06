Des escroqueries en masse pour la venue en Chine de Lionel Messi avec sa sélection

Arabie saoudite, États-Unis, Chine… Tout le monde se l’arrache, sauf la France.

Non, la saison de Leo Messi n’est pas encore terminée. Appelée avec l’Argentine pour jouer deux matchs amicaux en Asie, la Pulga attire toutes les foules sur place, et même les escroqueries les plus fourbes. Selon la police de Pékin, une publicité très relayée en Chine promet à ceux qui aligneraient 300 000 yuans (environ 39 000 euros) une soirée en compagnie de Messi. Mais ce n’est pas tout : dans le large catalogue des escrocs, on y retrouve des laissez-passer « internes » pour le Workers’ Stadium (où se déroulera le match de l’Argentine face à l’Australie) pour la modique somme de 5 000 yuans (650 euros), ainsi qu’un « package VIP sur mesure » avec maillot dédicacé, siège au premier rang et une photo avec Messi pour 8 000 yuans (environ 1 000 euros).

Pour les plus naïfs, une offre de 50 millions de yuans (6,5 millions d’euros) permettrait de s’offrir le luxe de voir Messi apparaître dans un livestream de la société de votre choix afin que le joueur la complimente. Les Argentins sont arrivés en Chine ce samedi et joueront leur premier match le 15 juin prochain, puis quatre jours plus tard face à l’Indonésie. Les fans chinois ont dû débourser l’équivalent d’un peu plus de 600 euros pour avoir le privilège d’avoir un billet pour assister à la première rencontre.

Pas très loin du Parc des Princes, finalement.

