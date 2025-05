Le groupe du PSG pour la finale est tombé

Pas de crise, pas de polémique, pas de blessé : tout va bien au PSG.

Ça y est, le groupe qui pourrait permettre au Paris Saint-Germain d’enfin conquérir l’Europe contre l’Inter est tombé. Samedi à Munich, Luis Enrique aura de quoi faire, avec un effectif complet à sa disposition.

Forfait face à Reims lors de la finale de la Coupe de France remportée 3-0, le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia sera bien de retour, après être revenu à l’entraînement mardi dernier. « Il n’y a aucune inquiétude à avoir », avait déclaré Luis Enrique après la rencontre face à Reims.

Un casse-tête en attaque

Si les joueurs qui seront alignés en défense et au milieu sont (quasiment) connus, le choix des trois offensifs sera plus compliqué pour l’ancien sélectionneur de l’Espagne. Dembélé devrait cependant être aligné à la pointe de l’attaque. Reste à choisir entre Désiré Doué, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia pour épauler Dembouz.

Le choix du roi pour Lucho.

