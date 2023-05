Dejan Lovren a appris le départ d’Aulas dans les médias

C’est jamais fasciste de dire au revoir, en effet.

En conférence de presse avant le déplacement de l’OL à Clermont ce dimanche (13 heures), Dejan Lovren a évidemment été amené à parler de Jean-Michel Aulas, dont le départ du club a été officialisé lundi dernier. Et on peut dire que le défenseur central n’y est pas allé de main morte au moment d’évoquer la façon dont l’ancien président a quitté le club : « Personnellement, je suis triste. C’est un président et un homme qui m’a beaucoup aidé, qui a beaucoup apporté au club pendant ces 36 ans. Les sept titres représentent les plus belles années du club, et on n’a pas respecté ça. […] Le président a donné la moitié de sa vie pour le club. Il a besoin d’être mis en valeur pour cela. J’aurais préféré que le départ soit annoncé à la fin de la saison. »

Fortement déçu de ce brusque changement, le Croate s’est aussi agacé en dévoilant comment il a appris cette grande nouvelle : « Je l’ai appris dans les journaux… Ce sont des choses que je n’aime pas apprendre dans la presse, mais voilà. Il est souvent avec nous (lors des jours de match). Dimanche, il n’était pas là. Mais je n’ai pas pensé à un départ. […] On a encore douze points pour lui offrir la cinquième place. » Lovren avait été recruté une première fois par Aulas en 2010, avant son départ en 2013.

C’est vrai qu’il aurait pu poster un tweet JMA, quand même.

Tactique : Rémy Cabella a retrouvé une famille