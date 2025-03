La garde rapprochée de Paulo Fonseca monte au créneau

Les copains à la rescousse.

Dans la tourmente à cause de son attitude véhémente contre l’arbitre Benoît Millot dimanche dernier, Paulo Fonseca connaît des jours compliqués. Le technicien portugais est convoqué ce mercredi par la commission de discipline de la LFP pour être jugé. La Ligue se base sur le règlement disciplinaire de la FFF, qui stipule un risque de sept mois de suspension pour ce « comportement intimidant ou menaçant ». Paulo Fonseca s’est excusé publiquement auprès du corps arbitral, mais aussi dans une lettre envers la corporation.

Deco, Fonte et Srna comme témoins

Pour étayer sa défense en vue de la commission, plusieurs personnalités proches de Fonseca ont pris la parole pour le défendre de Fonseca à la veille du verdict. Le Portugais peut compter sur des soutiens de poids, comme son compatriote Deco. « Paulo Fonseca a toujours été un professionnel exemplaire, tant sur le terrain qu’en dehors. Tous ceux qui le connaissent connaissent sa droiture de caractère, sa passion pour le football et son respect pour le jeu et tous ceux qui y participent », avance l’actuel directeur sportif du Barça. Son capitaine au LOSC José Fonte vole également à l’aide de son ancien entraîneur : « C’était une situation anormale et exceptionnelle et je suis sûr qu’elle ne se reproduira plus jamais ».

Tous plaident pour une action isolée qui ne reflètent pas la personnalité de l’homme. Tiago Pinto, son ancien directeur général à la Roma continue : « Je crois qu’un ensemble de facteurs exceptionnels ont conduit Paulo à agir ainsi. D’après ce que je sais de lui, je suis sûr qu’il le regrettera et s’il pouvait remonter le temps, il n’hésiterait pas ». « J’ai travaillé avec Paulo au Shakhtar pendant plusieurs années et je peux dire qu’il a toujours été un modèle de professionnalisme », confie Darijo Srna qu’il a connu en Ukraine.

On attend les réactions des amis de Benoît Millot.

