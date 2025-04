DC United est le seul club pouvant signer Paul Pogba en MLS

Le rêve américain.

Selon le Washington Post, DC United, club de la capitale américaine, détient désormais les droits de découverte de Paul Pogba. Cela signifie qu’aucune autre équipe de MLS ne peut discuter avec l’ancien international français. D’après le média américain, les deux camps seraient en contact depuis plusieurs mois, et auraient déjà échangé des propositions de contrat.

Le retour en Europe s’éloigne

Un moment pressenti à l’Olympique de Marseille cet hiver, le champion du monde 2018 se rapproche de plus en plus d’une signature en MLS. Lui qui vit et s’entraîne à Miami ne rejoindra pas Lionel Messi et David Beckham en Floride. Les États-Unis peuvent lui offrir quelque chose qu’il ne trouvera ni en Europe, ni au Moyen Orient : du temps de jeu. La saison se déroulant de février à octobre, s’il rejoint les rangs d’une franchise de MLS, le milieu de terrain français aura la possibilité de reprendre le rythme rapidement.

Pour Paul Pogba, qui est libre de signer où il le souhaite depuis le 11 mars dernier, l’objectif est clair : disputer la Coupe du monde avec les Bleus en 2026. Coupe du monde qui se déroulera… en Amérique du Nord !

