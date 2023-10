Danny Drinkwater prend sa retraite

Fini les blagues bancales sur son nom de famille.

C’est le genre de joueur pour lequel il aurait été possible de dire qu’il était déjà à la retraite, et beaucoup y auraient sûrement cru. Sans club depuis un an et l’expiration de son contrat à Reading, Danny Drinkwater a annoncé sa retraite sur le podcast « High Performance » ce lundi. À 33 ans, l’ex-international anglais (trois sélections) dit adieu à un sport pour lequel il a « perdu son amour », alors qu’il « a été sa vie depuis ses six ans. »

Today, hear a Premier League winner announce his retirement from the game and tell you his story, in his words, when he started to struggle.

And instead of the banal, boring ‘drinkbeer’ replies and criticism, listen to the full emotional conversation and hear Danny Drinkwater… pic.twitter.com/KqGJ0XNiT4

— Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) October 30, 2023