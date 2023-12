Cristiano Ronaldo termine l’année avec 54 buts

Encore dans son prime ?

Pour sa première année au sein du championnat saoudien, Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment ralenti la cadence concernant ses statistiques. Auteur du quatrième et dernier but d’Al-Nassr sur la pelouse d’Al-Taawon ce samedi, le Portugais termine 2023 avec la bagatelle de 54 buts inscrits entre son club et la sélection portugaise, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’année civile.

Kylian Mbappé et Robert Lewandowski se sont en effet arrêtés à 52 caramels, juste devant Erling Haaland et ses 50 pions avant de se blesser ces dernières semaines. Un statut quelque peu relativisé par l’adversité moins élevée de la Saudi Pro League, ce qui n’empêche pas la performance sportive d’être impressionnante pour un joueur de 38 ans.

À moins que Bukayo Saka ou Son Heung-min ne prennent littéralement feu dimanche pour les derniers matchs de Premier League de l’année ?

