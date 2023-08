Cristiano Ronaldo et Seko Fofana guident Al-Nassr

SUUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!!

Cristiano Ronaldo a montré la voie à Al-Nassr ce dimanche face au Raja Casablanca en quarts de finale de la Coupe arabe des clubs champions (1-3). Le Portugais a ouvert le score d’une frappe sèche au ras du poteau (19e). Son troisième but dans la compétition puisqu’il avait déjà scoré contre Monastir et Zamalek lors de la phase de poules. Sultan Al-Ghanam a fait le break d’une belle demi-volée (29e) et Seko Fofana a ouvert son compteur d’une tête bien smashée (38e). Al-Nassr a maintenant rendez-vous avec les Egyptiens d’Al-Shorta en demies mercredi.

Les Cristianix retiennent leur souffle.

Cristiano Ronaldo sauve encore Al-Nassr