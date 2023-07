Cristiano Ronaldo lance sa marque d’eau minérale

« URSUUUUUUUUUU »

Jamais à cours d’idées marketing, Cristiano Ronaldo a lancé ce lundi son eau minérale : URSU9. « Bien plus qu’une eau, une force de la nature » selon le spot de pub mettant en scène le principal intéressé, URSU9 se veut « naturellement alcaline et antioxydante », et dépourvue de toute contamination chimique. Avec ce divin breuvage, la star d’Al-Nassr espère tout simplement améliorer la qualité de vie de ses consommateurs.

Toutefois, des journalistes du quotidien El País, qui ont eu le temps de goûter l’eau en question avant d’en étudier la composition, la décrive comme une eau de piètre qualité, limite douteuse. Au peuple de s’en convaincre : les 1,5 litres d’URSU9 sont déjà disponibles à l’achat, à hauteur de 0,79 euros.

Et si c’était ça, le secret pour avoir une peau de bébé ?

