Courtois accuse Tedesco de ne pas mentir sur son départ de la sélection belge

Thibaut Courtois est revenu sur son départ de la sélection belge. Il accuse le sélectionneur Domenico Tedesco d’avoir rendu publique une conversation « privée », de façon « partielle et subjective » et s’est dit « profondément déçu » de lui. « Être ou ne pas être capitaine de l’équipe nationale n’est ni un caprice ni une décision aléatoire, cela devrait être sa décision et c’est ce que j’ai essayé de lui faire comprendre. Malheureusement, je n’ai pas atteint mon but », a-t-il écrit dans un communiqué publié sur son site internet et sur ses réseaux sociaux. Le portier du Real Madrid indique avoir échangé avec Romelu Lukaku, qui avait été désigné capitaine lors du match contre l’Autriche. Il explique également que la raison de son départ est « un problème au genou droit », et qu’il a quitté le rassemblement en accord avec le staff médical.

A statement regarding the Red Devilshttps://t.co/vV3TqBbZEK pic.twitter.com/2rFzCa6TEH — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) June 19, 2023

Sa compagne, Mishel Gerzig, lui a apporté son soutien sur les réseaux sociaux. Même son père est monté au créneau pour le défendre : « Les médecins du Real Madrid et de la Fédération ont été en contact ce matin. Ils ont notamment examiné les résultats de son imagerie médicale et, sur cette base, il a été décidé de le laisser au repos », a-t-il assuré au média Footnews. Sauf que Domenico Tedesco a démenti cette information auprès du même site : « Je voudrais dire qu’il est blessé, comme l’a dit son père. Mais ce n’est pas vrai. Je ne vais pas vous mentir, au staff, aux joueurs… Je ne peux vraiment pas. Il a eu des problèmes, mais c’était la même chose avant le match contre l’Autriche qu’après le match. Ce n’était pas un sujet à aborder. Je ne voulais pas accepter cette histoire de blessure ».

Une courtoise mise au point.

