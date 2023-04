Course poursuite sur l’autoroute entre deux ex-compagnes d’Anthony Martial

Quand la vie s’acharne…

Au placard du côté de Manchester United, lui qui n’a disputé que 508 minutes en Premier League, Anthony Martial ne peut pas vraiment compter sur son entourage pour relever le niveau.

Sur les réseaux sociaux, Mélanie Da Cruz, l’actuelle compagne (sur le plan légal) d’Anthony Martial et influenceuse à ses heures perdues (4 millions de followers, quand même), a posté plusieurs vidéos sur la route où on la voit prendre en chasse Samantha Jacquelinet, elle-aussi influenceuse et qui a partagé la vie d’Anthony Martial par le passé. Dans un autre extrait, filmé par Samantha cette fois, Mélanie serait même à un moment sortie de la voiture pour en venir aux mains.

🇫🇷📹VIDÉO – L'influenceuse Mélanie Da Cruz engage une course-poursuite contre Samantha, l'ex-compagne de son mari footballeur Anthony #Martial, sur l'autoroute. pic.twitter.com/NorpCa7p09 — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 7, 2023

Donc c’est elle Melanie DaCruz ex de Martial la tueuse qui prévoit de se battre contre Samantha et envoie sa copine à la place ? La honte de s’afficher comme ça et encore plus quand tu es maman. Elle finira par faire une dissertation sur snap. #Sampeyton#MelanieDaCruz pic.twitter.com/GAdx4mUnTn — Kayliah (@ml_kayliah) April 7, 2023

Si les raisons exactes de cet accrochage sont floues – Mélanie Da Cruz, ancienne candidate de Secret Story 9, parlant d’« un guet-apens à Grigny » qui lui aurait été tendu par sa rivale – elle aussi issue du département de l’Essonne-, cela fait plusieurs années maintenant que les deux jeunes femmes s’invectivent via leurs réseaux sociaux respectifs. En cause : Anthony Martial aurait commencé à fréquenter Mélanie Da Cruz, avec qui il s’est marié en 2020 puis a eu un enfant, alors qu’il était toujours en couple avec Samantha.

Effectivement, ça ne vole pas très haut.