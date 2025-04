Coupe du monde des clubs : TF1 va récupérer une affiche du PSG et la finale

Le foot en clair.

TF1 diffusera deux des plus grosses rencontres de la prochaine Coupe du monde des clubs, selon L’Équipe. Un accord a été trouvé entre TF1 et DAZN, détenteur mondial des droits de la compétition, pour diffuser PSG-Atlético de Madrid, le premier match du club parisien, programmé le 15 juin à 21h (heure française) à Los Angeles, ainsi que la finale du tournoi, prévue le 13 juillet à 18h à New York.

M6, un temps intéressé, n’aura pas réussi à proposer mieux que TF1, malgré des velléités pour obtenir davantage de matchs. La première chaîne de France a donc remporté la mise, en grande partie grâce à la présence du PSG, locomotive médiatique de cette édition pour l’Hexagone.

Un choix à faire en cas de finale pour le PSG

Un casse-tête de programmation pourrait néanmoins se poser à TF1 : en cas de qualification du PSG pour la finale, la chaîne devra jongler avec une double actualité footballistique.

Le 13 juillet, les Bleues disputeront un match important face aux Pays-Bas en phase de groupes de l’Euro féminin en Suisse. Deux rendez-vous diffusés à des horaires similaires, qui pourraient contraindre le groupe TF1 à répartir les diffusions sur plusieurs de ses chaînes (comme TMC).

Double ration de foot gratuit.

