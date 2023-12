Coupe du monde des clubs : Pep Guardiola devient l’entraîneur le plus titré

Le spécialiste.

Manchester City a remporté ce vendredi la première Coupe du monde des clubs de son histoire en disposant largement de Fluminense (4-0). Un succès qui n’est pas une première en revanche pour Pep Guardiola, grand spécialiste de l’épreuve. Le technicien espagnol glane en effet son quatrième sacre mondial, établissant un nouveau record devant Carlo Ancelotti (trois titres) et Zinédine Zidane notamment (deux). Guardiola avait obtenu ses trois premiers sacres sur les bancs de Barcelone (2009 et 2011) et du Bayern Munich (2013). Il s’agit au passage du 37e titre remporté par l’ancien Blaugrana depuis ses débuts comme entraîneur.

Sir Alex Ferguson et ses 47 sacres peuvent dormir tranquille. Pour le moment.

