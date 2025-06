Le PSG va ouvrir une boutique à Los Angeles

« Another one ».

Après avoir ouvert une boutique à New York en 2022, le PSG va cette fois ouvrir une boutique éphémère à Los Angeles. D’après un communiqué du club, la « PSG House » sera ouverte du 14 au 23 juin sur la mythique Melrose Avenue. Dans ce lieu gratuit et ouvert à tous, le club de la capitale proposera des évènements culturels et diffusera les matchs du PSG pendant la Coupe du monde des clubs.

Le Paris Saint-Germain ouvre un pop-up immersif et lifestyle à Los Angeles 🇺🇸 La PSG House proposera des collaborations mode exclusives, une programmation culturelle et des expériences immersives pour les fans, du 14 au 23 juin. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 6, 2025

« La PSG House invite le public à découvrir la French Touch et à s’immerger dans l’univers du Paris Saint-Germain à travers des collaborations exclusives, des installations interactives et une programmation communautaire éclectique », peut-on lire dans ce communiqué. « Tout au long de l’événement, une série d’animations, ateliers créatifs, séances bien-être, DJ sets, stand-up et retransmissions de matchs viendra rythmer cette expérience unique, conçue pour rassembler créatifs, passionnés de football et membres de la communauté de Los Angeles. » Pour rappel, Paris affrontera l’Atlético de Madrid le 15 juin avant de croiser le fer contre Botafogo le 20 juin puis les Seattle Sounders, le 23 juin.

Histoire de bien surfer sur le sacre en Ligue des champions.

