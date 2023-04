Coupe de France : Macron saluera les joueurs avant leur entrée sur le pré

Il y a certaines traditions qu’il faut savoir abolir…

Alors que l’AFP informait ce jeudi que le président de la République ne foulerait pas la pelouse du Stade de France pour saluer les acteurs de cette finale de Coupe de France, Emmanuel Macron ira bien rendre visite aux deux équipes mais dans les couloirs ou les vestiaires. Son entourage s’en est défendu dans un communiqué : « Alors que les sifflets font partie d’un certain folklore au Stade de France, le président de la République a toujours respecté la tradition du salut des joueurs qu’il a réinstaurée. »

Loin du carré vert, le président de la République profitera de l’intimité des vestiaires ou des couloirs, à l’abri des sifflets, pour aller à la rencontre des deux finalistes : « Cette année, force est de constater la volonté de certains responsables politiques et syndicaux d’orchestrer un événement visant à détourner l’attention de la soirée non plus sur les joueurs, le match, la coupe, l’esprit sportif et festif mais sur un combat politique. Le PR saluera donc les joueurs, comme il l’a toujours fait depuis 2017, avant leur entrée sur le gazon. »

Antoine Kombouaré doit-être ravi, lui qui va devoir se farcir Waldemar Kita pendant neuf mois de plus.

Une diffusion « la plus factuelle et fidèle à ce qui se passera dans le stade » annonce France Télévisions