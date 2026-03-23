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Claude Le Roy élu conseiller municipal à Avignon

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Claude Le Roy élu conseiller municipal à Avignon

Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse. De la danse, il y en eut ce dimanche soir dans le Vaucluse. Les Avignonnais ont découvert le nouveau maire des élections municipales 2026. Il s’agit de l’ancien présentateur de Télématin et du JT de France 2 Olivier Galzi, du groupe divers droite (40,6 %). Dans sa liste figure une surprise : l’ancien sélectionneur aux multiples nations africaines Claude Le Roy.

Une place au conseil municipal

Leader devant la France insoumise et le Parti socialiste lors du premier tour, Olivier Galzi redoutait fortement l’union de la gauche entre LFI et le PS. Finalement, il n’en est rien, puisque le nouveau maire s’impose aussi au second tour, en tête devant le candidat de l’union du PS et de LFI David Fournier (38 %) et Anna Sophie Rigault du Rassemblement national (21,3 %).

Sa liste « Le bon sens pour Avignon » récolte 38 sièges au conseil municipal, ce qui permet à Claude Le Roy d’obtenir à 78 ans le 37e siège au conseil municipal. Par ailleurs en 2001, l’ancien footballeur était déjà entré en politique lors des élections municipales, mais cette fois au sein de la liste « gauche plurielle ».

Attendons la décision de la CAF, tout de même.

Lacroix et la bannière

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