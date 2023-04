Christophe Galtier : « Il a manqué beaucoup d’investissement »

En même temps, il n’y avait pas grand-chose à espérer face à l’ogre lyonnais.

Ce dimanche au Parc des Princes, le PSG a concédé son second revers consécutif en perdant face à Lyon (0-1), deux semaines après s’être incliné contre Rennes. Amorphes, les joueurs parisiens n’ont pas su réagir après l’ouverture du score de l’OL, au grand dam de Christophe Galtier. « Ce que je constate, c’est qu’on est vite résignés. On avait une capacité de renverser des matchs. On a manqué du caractère, de personnalité, peut-être aussi d’orgueil. Il y a de la déception, mais il peut aussi y avoir une colère froide parce que la résignation est arrivée trop rapidement . Il a manqué beaucoup d’investissement», a-t-il pesté en conférence de presse après la rencontre.

C’est donc la huitième défaite de Paris en 2023. « C’est beaucoup trop », a estimé le coach parisien. « Nous avons des points d’avance mais on brûle des jokers. Est-ce que je suis résigné ? Non. Est ce que je vais me battre ? Oui », a-t-il affirmé. Avant de se tourner vers la réception de Lens dans deux semaines, Galtier fera face à son ancien club : l’OGC Nice. « On doit avoir une réaction de champions. J’ai beaucoup de joueurs qui ont gagné des titres, et j’ose espérer qu’ils ne sont pas blasés ». Il a également défendu Leo Messi, sifflé par le public lors de l’annonce de la composition : « Leo est un joueur qui donne beaucoup. Et qui a donné en première partie de saison ».

En ce moment, il donne beaucoup aux défenseurs adverses.