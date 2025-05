Christophe Galtier donne son avis sur le PSG de Luis Enrique

Encore une découverte pour un Christophe.

Dans un entretien donné à Ici Île-de-France, Christophe Galtier est revenu sur l’équipe de Luis Enrique. L’ancien coach du Paris Saint-Germain trouve que « c’est une équipe qui a un parcours incroyable depuis les huitièmes de finale. C’est une équipe qui a su éliminer le premier et le second de Premier League, Liverpool et Arsenal. Elle dégage une force collective assez impressionnante, une envie de jouer ensemble, une envie de faire les efforts ensemble, avec ou sans ballon. »

« Les meilleures individualités du monde ne font pas une équipe »

« Il y a une différence, évidemment, avec ce que j’ai connu. Il y avait sûrement les meilleures individualités au monde, mais les meilleures individualités au monde ne font pas, associées, une équipe », a affirmé le Marseillais.

Galtier est également très heureux de l’épanouissement d’Achraf Hakimi, un joueur qu’il appréciait particulièrement mais qui ne pouvait montrer tout son potentiel au sein du Paris Saint-Germain version 2022-2023. « Lors de mon passage, il était très difficile pour lui de s’exprimer parce que le jeu ne penchait pas à droite, il penchait à gauche et il était évidemment frustré de ne pas pouvoir s’exprimer », a-t-il détaillé.

Encore un Marseillais à espérer une victoire du PSG, en tout cas.

