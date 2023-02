Rendez-vous en terre inconnue.

À la veille de retrouver la Ligue des champions avec la réception du Bayern Munich, Christophe Galtier a précisé dans un sourire qu’il avait « mis de l’anticernes » pour affronter cette période délicate pour son équipe. « Je suis dans la réflexion, je suis dans l’action et je reste très connecté avec mes joueurs et mon groupe, a lancé le technicien. Je tente de trouver la meilleure organisation possible. Je mets de côté toute la pression qui est sur moi. »

Pour tenter de prendre une option sur la qualification, Galtier ne sait pas encore s’il pourra compter sur Kylian Mbappé. « Sa présence sur la feuille de match, ce n’est pas encore sûr, on fera le point demain matin avec lui, a-t-il détaillé. Kylian a fait un travail énorme pour avoir le plus de chances possibles d’être disponible pour ce match et il ne fera pas acte de présence sur le banc de touche s’il est apte. Il jouera s’il est sur la feuille de match. Combien de temps ? Je ne sais pas, mais il jouera. »

Le coach parisien a également expliqué que ses joueurs avaient « l’habitude de ces grands rendez-vous pour élever leur niveau de jeu ». Avant de rappeler que le club avait besoin de « calme » et de « sérénité », même si « quand il y a de la frustration, il faut que ça sorte ». Le PSG est-il prêt à relever le défi ? « Nous avons travaillé sur les points forts et les points faibles du Bayern, parce qu’ils ont aussi des points faibles. Est-ce que je vais battre Nagelsmann tactiquement ? Ce n’est jamais ça, les matchs. Les acteurs, ce sont les joueurs. »

Place au terrain.